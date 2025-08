Consigliere nazionale Portmann (PLR/ZH): “rivedere acquisto F-35”

Keystone-SDA

Il consigliere nazionale zurighese del PLR Hans-Peter Portmann, chiede di rivedere il contratto d'acquisto dei jet da combattimento F-35 dagli Stati Uniti. A tal fine, ha presentato una mozione alla Commissione affari esteri del Consiglio nazionale.

2 minuti

(Keystone-ATS) Portmann ha confermato a Keystone-ATS una notizia riportata ieri dal Blick Online. Secondo il deputato zurighese, i caccia F-35 sono tornati a essere una questione politica. Nella situazione attuale, non è possibile continuare come se nulla fosse. Un chiaro riferimento alla decisione annunciata venerdì degli Stati Uniti di imporre dazi del 39% sulle importazioni dalla Svizzera.

“O accettiamo una perdita e recediamo dal contratto, oppure acquistiamo solo ciò che abbiamo già pagato, interrompiamo le prossime consegne dagli Stati Uniti e colmiamo le nostre lacune in materia di difesa con acquisti dall’Europa”, ha dichiarato Portmann secondo quanto riportato dal Blick Online.

Il deputato del PLR chiede al Consiglio federale di presentare alla prossima riunione della Commissione affari esteri del Consiglio nazionale una proposta in merito agli accordi per l’acquisto di armamenti aperti con gli Stati Uniti, ha scritto lo stesso Portmann su richiesta di Keystone-ATS. L’obiettivo è quello di spiegare se, in caso di sospensione parziale o totale degli ordini, le lacune della difesa possano essere colmate tempestivamente con l’acquisto di sistemi europei.

Lo scorso giugno si è appreso che gli Stati Uniti e la Svizzera hanno divergenze sul prezzo fissato per l’acquisto dei 36 aerei da combattimento F-35. Gli Stati Uniti parlano di “malinteso” e sostengono che al agli 1,3 miliardi di dollari – approvati in votazione popolare nel settembre 2020 con una maggioranza risicata del 50,1% – vadano aggiunti altri 650 milioni.