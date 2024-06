Conferenza su Ucraina: Amherd e Zelensky aprono i lavori

(Keystone-ATS) “Siamo consapevoli che un processo di pace senza la Russia è impensabile”.

Così ha esordito la presidente della Confederazione Viola Amherd nel suo discorso di apertura della conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina al Bürgenstock (NW). Tutte le parti dovranno compiere sforzi, ha detto.

“Il nostro obiettivo è promuovere un processo per una pace giusta e duratura in Ucraina”, ha detto Amherd davanti al centinaio di delegazioni, aggiungendo che sarà compito di tutti presenti fare in modo che si tenga una seconda conferenza.

Prendendo la parola subito dopo la consigliera federale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la seconda conferenza sull’Ucraina dovrà “stabilire la fine del conflitto”. Il lavoro che precederà tale vertice dovrebbe consentire di presentare un piano alla Russia.

Questo fine settimana il capo dello stato vuole raggiungere un piano d’azione sulla sicurezza nucleare, sulla quella alimentare e sulle questioni umanitarie. “È possibile”, ha sottolineato.

“Perché la Russia non è qui? Se la Russia volesse la pace, non sarebbe entrata in guerra”, ha aggiunto.

“Oggi è il giorno in cui iniziamo il cammino verso una pace giusta”, ha inoltre affermato. “Dobbiamo porre fine a questa guerra”, ha insistito, basandosi sulla Carta delle Nazioni Unite.