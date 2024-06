Conferenza pace Ucraina: Svizzera si aspetta “molte altre” tappe

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La presidente della Confederazione Viola Amherd vede nella conferenza di Bürgenstock (NW) un “impegno della comunità internazionale” per la pace in Ucraina. Ma il suo collega Ignazio Cassis ammette che sono necessari “molti altri” passi.

In un video congiunto postato sui social network nella notte tra ieri e oggi, i due consiglieri federali hanno dichiarato che tutto è pronto per accogliere il centinaio di delegazioni che si prevede arriveranno all’hotel del canton Nidvaldo questo pomeriggio. L’obiettivo dell’incontro, al quale parteciperanno circa 60 capi di Stato e di Governo dell’Occidente e dei Paesi del Sud, è quello di raggiungere “una comprensione comune del percorso di pace”, ha ribadito Viola Amherd.

Dal canto suo, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha aggiunto che “le idee” possono “divergere”. L’obiettivo è di poterle affrontare e stabilire “la fiducia per un primo passo”, ma “ne serviranno molti altri”.

Domani, al termine della due giorni di incontri ad alto livello, la Svizzera vuole una tabella di marcia per i prossimi passi in un quadro che potrebbe eventualmente coinvolgere la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato in Svizzera ieri sera, non vuole invece parlare di dialogo con Mosca.

Ieri, ogni parte ha dimostrato la difficoltà del compito, che dovrà essere affrontato con la realtà militare sul campo. Il G7 ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina. Oltre al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che sarà rappresentato al Bürgenstock dalla vicepresidente Kamala Harris, tutti i capi di Stato e di Governo di questo blocco di Paesi – da Emmanuel Macron, a Justin Trudeau, da Olaf Scholz a Rishi Sunak da Fumio Kishida a Giorgio Meloni – si recheranno in Svizzera.

Le richieste di Putin

Dal canto suo, il presidente russo Vladimir Putin, il cui Paese non è stato invitato al Bürgenstock, ha ribadito le sue condizioni per la pace. Chiede che Kiev rinunci all’adesione alla NATO e alle quattro regioni annesse da Mosca nella parte orientale del Paese.

Si tratta di richieste inaccettabili per l’Ucraina, ma che non verranno discusse nell’hotel nidwaldese. Nel tentativo di favorire una maggiore fiducia, la Svizzera ha selezionato i punti comuni ai piani di pace ucraini, cinesi e africani.

Si va dalla sicurezza nucleare ai prigionieri di guerra, dalla sicurezza alimentare alla libertà di navigazione. Tutti temi sui quali i due Paesi in guerra potrebbero in ultima analisi beneficiare di accordi.

Sicurezza “a buon punto”

Tra i membri del gruppo BRICS, vicino alla Russia, il Brasile ha deciso di inviare il proprio ambasciatore a Berna in qualità di osservatore, mentre l’India invierà un alto funzionario del Ministero degli affari esteri. Il Sudafrica ha preferito lo scenario di un emissario, mentre la Cina, come previsto, non sarà presente.

Giovedì il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha offerto a Viola Amherd l’aiuto del suo Paese per rendere possibili i colloqui tra Kiev e Mosca.

Secondo la presidente della Confederazione, le disposizioni di sicurezza “sono a buon punto” sul Bürgenstock. In totale, sono disponibili fino a 4’000 soldati a sostegno delle forze di polizia federali e cantonali. Negli ultimi giorni sono stati sferrati diversi attacchi informatici contro i siti web della Confederazione.