Confederazione, attenzione a precipitazioni in varie regioni

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) In varie parti della Svizzera vi è oggi un rischio marcato di precipitazioni e temporali: è l’allerta diramata dalla Confederazione.

Secondo il portale federale dei pericoli naturali, le regioni interessate dal maltempo saranno quelle del Vallese occidentale, del vicino Vaud, della parte meridionale del Ticino e di alcune zone dei Grigioni.

È stato segnalato un rischio di livello 3, che secondo il sito sopracitato si identifica con un pericolo marcato, le cui conseguenze possono essere l’aumento del livello di ruscelli e canali normalmente asciutti, così come allagamenti locali e frane su versanti ripidi.

In Ticino, Mesolcina e in altre zone dei Grigioni, come l’Alta Engadina, gli esperti prevedono fino a 130 litri di pioggia per metro quadrato.

L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera consiglia di tenersi lontano dai corsi d’acqua, così come evitare di accedere a cantine e scantinati in caso di rischio di allagamento. A seconda della zona, il pericolo è valido da questo pomeriggio a domani mattina.

Secondo MeteoSvizzera, a partire da oggi pomeriggio c’è un marcato rischio di temporali di livello 3 in un’area che va dalla valle dell’Aare bernese a ovest, lungo le Prealpi, fino al Lago di Costanza a nord-est.

Le autorità vallesane hanno comunicato che oggi potrebbero verificarsi nuovamente frane, inondazioni e colate detritiche nel cantone. In mattinata ha innalzato il livello di pericolo da preallarme ad allarme.