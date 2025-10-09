Condannato per lo stupro di Pelicot, pena aumentata in appello

Keystone-SDA

Husamettin Dogan, l'unico tra i condannati per gli stupri di Mazan ai danni di Gisèle Pelicot che aveva fatto appello, si è visto appesantire la pena da 9 a 10 annidi carcere.

(Keystone-ATS) “La corte e la giuria condanna Husamettin Dogan a 10 anni di reclusione”, con monitoraggio socio-giudiziario e “ordine di cure per 5 anni”, ha annunciato il presidente della Corte d’Assise d’appello del Gard (nel sud della Francia) Christian Pasta, dopo quattro giorni di udienza in un nuovo processo simbolo sulle violenze sessuali, il consenso e la sottomissione chimica.

Per anni Gisèle Pelicot è stata violentata da decine di uomini ingaggiati dal marito che la narcotizzava.