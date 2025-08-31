La televisione svizzera per l’Italia

Conclusa Festa federale di lotta a Mollis (GL), il re è grigionese

La Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri (ESAF) 2025 si è conclusa oggi a Mollis (GL) con l'incoronazione del nuovo re, il 30enne grigionese Armon Orlik. La manifestazione, che si tiene ogni tre anni, ha riunito 56'500 spettatori nella grande arena, un'affluenza record.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tre lottatori della Svizzera orientale erano a pari merito prima della finale, il titolo è stato assegnato a Orlik per un soffio, per la gioia del pubblico che ha applaudito il nuovo re della lotta.

Gli spettatori che non hanno trovato posto nell’arena si sono radunati negli innumerevoli Public viewing. L’evento si è svolto nel complesso senza intoppi.

La polizia glaronese ha tracciato a Keystone-ATS un primo bilancio positivo, a parte l’incidente mortale di un tifoso di 33 anni venerdì sera. Da giovedì sera a domenica a mezzogiorno è dovuta intervenire circa 80 volte, per lo più per casi di ubriachezza e alcuni furti. Bisogna considerare che fino a domenica mattina si stima che si siano recate a Mollis per il grande evento almeno 200’000 persone.

