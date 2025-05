Conclave, prima fumata è nera

Keystone-SDA

Non c'è ancora il successore di Pietro. La prima votazione dei 133 cardinali riuniti in Conclave da oggi alle 16.30 ha prodotto una fumata nera.

(Keystone-ATS) Il fumo dal comignolo montato sopra la Cappella Sistina è cominciato ad uscire alle 21.00, dunque oltre 3 ore dopo l’Extra Omnes. Il 12 marzo del 2013, anno in cui fu eletto Papa Francesco, la prima fumata nera arrivò due ore e 8 minuti.

I fedeli hanno cominciato ad abbandonare piazza San Pietro mentre la fumata nera continuava a uscire dal comignolo. Pochi secondi prima della fumata, i maxischermi in piazza si sono spenti per qualche istante. I fedeli, tra lo stupore, hanno scoperto l’esito negativo guardando direttamente verso il comignolo.

Un boato della folla ha poi accompagnato la nuova rapida accensione degli schermi. In questo modo i presenti in piazza hanno potuto vedere nitidamente il fumo nero sopra al tetto della Sistina. In tanti se lo aspettavano.