Concistoro: il Papa, ‘dobbiamo essere uniti, la divisione disperde’

Keystone-SDA

"L'unità attrae, la divisione disperde. Mi pare che lo riscontri anche la fisica, sia nel micro che nel macrocosmo". Lo ha detto papa Leone nel suo discorso ai cardinali riuniti nel concistoro.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Dunque, per essere Chiesa veramente missionaria, cioè capace di testimoniare la forza attrattiva della carità di Cristo, dobbiamo anzitutto mettere in pratica il suo comandamento, ‘Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri'”, ha aggiunto.

“Vorrei partire da qui per il nostro primo Concistoro e, soprattutto, per il cammino collegiale che siamo chiamati a compiere – ha spiegato -. Siamo un gruppo molto variegato, arricchito da molteplici provenienze, culture, tradizioni ecclesiali e sociali, percorsi formativi e accademici, esperienze pastorali e, naturalmente, caratteri e tratti personali. Siamo chiamati prima di tutto a conoscerci e a dialogare per poter lavorare insieme al servizio della Chiesa. Spero che potremo crescere nella comunione per offrire un modello di collegialità”.

“Oggi, in un certo senso, continuiamo il memorabile incontro che insieme a molti di voi ho potuto avere subito dopo il Conclave” ricordando che aveva promesso “un momento di comunione e di fraternità, di riflessione e di condivisione, volto a sostenere e consigliare il Papa nella gravosa responsabilità del governo della Chiesa universale”.

“Sono qui per ascoltare”, ha anche rassicurato Leone. Al termine della riunione il Papa ha invocato l’aiuto dei cardinali aggiungendo: “Ne ho bisogno”.