Concerti: Alice Cooper a Dübendorf (ZH) il 7 luglio 2026

Keystone-SDA

Alice Cooper suonerà al "The Hall" di Dübendorf (ZH) martedì 7 luglio 2026, nell'ambito del suo tour mondiale. Il veterano dell'hard rock proporrà il suo "spettacolo horror e teatrale", come lo definisce l'agenzia di concerti Good News in un comunicato odierno.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo 51 anni dallo scioglimento della band, il “padrino dello shock rock” è tornato a realizzare un album con Michael Bruce, Dennis Dunaway e Neal Smith. E “The Revenge of Alice Cooper” a inizio agosto ha scalato le classifiche fino a raggiungere il numero 2 in Svizzera.

L’agenzia Good News preannuncia per l’occasione la trasformazione del The Hall in una “camera degli orrori”.

Il 77enne si è esibito in Svizzera lo scorso 30 luglio a Sciaffusa, nell’ambito del festival Stars in Town 2025.