Compositore Diego Baldenweg nuovo membro dell’Accademia degli Oscar

Keystone-SDA

Il compositore di musica da film svizzero Diego Baldenweg entra a far parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles, diventando così il primo compositore elvetico all'interno dell'esclusivo comitato che ogni anno assegna gli Oscar.

(Keystone-ATS) La notizia dell’Academy è arrivata senza preavviso, ha dichiarato oggi Baldenweg a Keystone-ATS. “Lo stesso giorno ho ricevuto una e-mail nella quale l’Accademia degli Oscar ha comunicato ufficialmente l’ammissione dei nuovi membri”.

Complimenti da tutto il mondo

Il 46enne condivide la sua passione con la sorella Nora e il fratello Lionel Vincent, anch’essi compositori. “Siamo felicissimi che nostro fratello Diego sia stato eletto in questo comitato altamente selettivo”, hanno detto. Insieme hanno fondato nel 2004 l’etichetta Great Garbo a Zurigo e in vent’anni il trio ha creato le colonne sonore di venti film, serie TV e 300 spot pubblicitari.

Diego ha raccontato che in brevissimo tempo numerosi membri dell’Accademia provenienti da tutto il mondo li hanno contattati. “Siamo rimasti sorpresi da tutti questi messaggi”, hanno affermato.

Diego si è inoltre rallegrato di poter scambiare conoscenze, ispirazioni e idee con esperti che in parte ammira fin da quando era adolescente. “È una cosa bellissima e un forte segno di apprezzamento per il nostro lavoro.”

Presenzierà a cerimonia degli Oscar

Lo scopo principale dell’Accademia è quello di promuovere il progresso nell’industria cinematografica. Tuttavia, è nota al grande pubblico soprattutto perché ogni anno assegna gli Oscar. L’Academy, che riunisce venti diversi settori professionali e conta attualmente circa 10’000 membri, è esclusiva: farne parte è possibile solo su proposta o invito. In qualità di nuovo membro Diego Baldenweg in futuro potrà partecipare alle decisioni relative all’assegnazione degli Oscar.

Altri esponenti svizzeri sono il montatore Pietro Scalia, i registi Xavier Koller e Paul Barras nonché la direttrice di casting Corinna Glaus.

I fratelli Baldenweg hanno assicurato che la collaborazione fra di loro non subirà cambiamenti. Il loro successo non si basa sui premi, ma sui loro punti di forza individuali e sulla disponibilità a uno scambio costante. Lo scorso autunno sono stati nominati due volte per i World Soundtrack Awards.