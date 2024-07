Compie 65 anni il logo della Nasa, chiamato “polpetta”

2 minuti

(Keystone-ATS) Compie 65 anni il celebre logo della Nasa, realizzato con i colori blu, bianco e rosso e scherzosamente denominato “polpetta”.

Disegnato nel 1959 dall’illustratore James Modarelli presso il Lewis Research Center della Nasa a Cleveland, è stato utilizzato per marchiare tute, veicoli e missioni spaziali, finendo anche sulla Luna e sulla Stazione spaziale internazionale: divenuto una vera e propria icona pop, si ritrova ormai impresso su una moltitudine di gadget venduti in tutto il mondo, dalle t-shirt alle tazze.

Il disegno del logo, realizzato con gli stessi colori della bandiera statunitense, è formato da una serie di elementi che fanno riferimento a vari aspetti della “mission” dell’agenzia spaziale statunitense: la forma rotonda rappresenta un pianeta, le stelle simboleggiano lo spazio, l’ala rossa a forma di V rappresenta l’aeronautica (con il più avanzato design di ali ipersoniche disponibile al momento in cui è stato sviluppato il logo), mentre l’ellissi bianca rappresenta un veicolo spaziale che compie un’orbita intorno all’ala rossa e alla scritta Nasa.

Il soprannome di “polpetta” è stato scelto nel 1975 per distinguere questo logo dall’altro in cui una sorta di verme rosso forma la scritta della Nasa. Questi due loghi, oltre a essere simboli di esplorazione e scoperta, sono ormai tra i marchi più riconosciuti al mondo. “Ogni anno – spiega Aimee Crane, responsabile del merchandising della Nasa – l’agenzia riceve richieste per commercializzare più di 10.000 articoli ispirati alla Nasa”.