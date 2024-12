Competenze di base: adulti svizzeri sopra la media OCSE

Keystone-SDA

Gli adulti svizzeri si collocano al di sopra della media OCSE per quanto riguarda le competenze di base in lettura, matematica e risoluzione di problemi.

3 minuti

(Keystone-ATS) Tuttavia, quasi un terzo di loro – circa 1,67 milioni di persone – presenta carenze in almeno un’area, ha indicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST).

Secondo l’UST, il 24% delle persone intervistate ha scarse capacità di risolvere problemi, il 22% scarse competenze in lettura e il 19% nella matematica quotidiana. Un 15% ha mostrato carenze in tutte e tre le aree. Un altro 6% presenta deficit significativi in due competenze.

L’UST fa riferimento ai dati di uno studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Finlandia, Giappone, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi ottengono i punteggi più alti in tutti i settori. Oltre alla Svizzera, anche i punteggi medi delle competenze di Canada, Danimarca, Inghilterra, Estonia e Germania sono superiori alla media OCSE.

Stando all’UST, le competenze diminuiscono con l’aumentare dell’età. Oltre il 30% dei 56-65enni ha scarse capacità di lettura, rispetto al 10% dei 16-25enni. La situazione è simile per quanto riguarda la matematica quotidiana e la risoluzione di problemi.

Più elevato è il livello di formazione, più alte sono le competenze. Oltre il 40% delle persone senza un diploma post-obbligatorio ha scarse competenze in tutte e tre i settori. Con un diploma di livello secondario superiore, questa percentuale si dimezza.

Differenze in base all’origine

Secondo l’UST, esistono differenze di competenze anche tra persone con profili migratori e linguistici diversi. Le persone di nazionalità svizzera o nate nella Confederazione ottengono risultati migliori rispetto a quelle immigrate. Lo stesso vale per le persone la cui lingua principale è la stessa del test, viene precisato.

Per questo motivo, le persone provenienti dai Paesi confinanti con la Confederazione hanno livelli di competenza simili a quelli degli svizzeri. Sempre stando all’UST, gran parte delle differenze osservate in base al profilo migratorio e linguistico possono essere spiegate anche da differenze nella struttura per età e nel livello di istruzione.

Non sono state riscontrate differenze tra le regioni linguistiche e le principali regioni della Svizzera. A Zurigo e nell’Altopiano, i valori misurati sono leggermente superiori alla media elvetica. Nella regione del Lemano e nella Svizzera orientale sono leggermente inferiori.