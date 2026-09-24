Commissione elettorale israeliana ammette Ben Gvir

Keystone-SDA

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La Commissione elettorale centrale israeliana ha votato 19 a 10 contro l'esclusione dalle elezioni del partito Otzma Yehudit del ministro Itamar Ben Gvir, respingendo le petizioni presentate dai Democratici e dall'Istituto Zulat per l'uguaglianza e i diritti umani.

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(Keystone-ATS) Lo riferiscono i media israeliani. La decisione della commissione e le relative motivazioni saranno trasmesse alla Corte Suprema per un riesame.

Ieri, la commissione elettorale centrale ha votato invece a favore delle petizioni per escludere la Lista Unita – composta da Balad, Hadash e Ta’al – e il partito Ra’am di Mansour Abbas, impedendo di fatto la partecipazione alle elezioni del 27 ottobre a tutti i partiti arabi di maggioranza. Tuttavia le decisioni del collegio giudicante, composto da politici che rappresentano le fazioni della Knesset, devono essere approvate dalla Corte Suprema, che – riportano i media israeliani – dovrebbe annullare i divieti, data l’elevata rappresentatività della formazione dei partiti arabi.

La commissione, come riferito dai media, ha votato 30 a 4 per squalificare specificamente il presidente del partito Balad della Lista Unita, Sami Abu Shehadeh, per via dell’articolo pubblicato l’8 ottobre 2023 in cui definiva positivamente come ‘un evento storico’ il massacro del giorno prima.