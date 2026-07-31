Commercio al dettaglio: aumentano le vendite in giugno

Keystone-SDA

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Giugno positivo per i negozi stanziali e online svizzeri, che hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento - corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi - dello 0,3% rispetto allo stesso mese del 2025.

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(Keystone-ATS) In termini reali, cioè al netto dell’inflazione, la progressione è dell’1,5%, ha indicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST). I prodotti alimentari, le bevande e i tabacchi hanno segnato +1,2% (+2,1% in termini reali), mentre il comparto non alimentare ha subito un calo dello 0,6% (+1,0%).

La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.