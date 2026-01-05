Commercio al dettaglio, positivo il novembre del Black Friday

Keystone-SDA

Per il commercio al dettaglio svizzero novembre, il mese delle grandi promozioni legate al Black Friday, si è rivelato positivo.

(Keystone-ATS) I negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento – corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi – dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel confronto con settembre – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste a una progressione dello 0,1%, ha comunicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione, le variazioni sono del +0,1% (mese) e del +2,3% (anno). A livello di singoli comparti spicca il +3,1% nominale annuo di vestiti e calzature.

La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.