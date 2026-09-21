Come gli zoo svizzeri allevano specie animali minacciate

Keystone-SDA

Condividi

Gli zoo svizzeri si impegnano per la conservazione delle specie minacciate, ma incontrano anche dei limiti. Allevano animali a rischio e, ad esempio, reintroducono in natura le linci. Tuttavia, lo spazio limitato può far sì che gli animali debbano essere abbattuti.

3 minuti

(Keystone-ATS) “In un mondo ideale non ci sarebbe bisogno degli zoo”, ha dichiarato oggi il direttore dello Zoo di Zurigo, Severin Dressen, citato in una nota di Zooschweiz/Zoosuisse, l’associazione che gestisce i giardini zoologici in Svizzera in maniera scientifica. In occasione di un incontro con la stampa a Berna, gli zoo hanno illustrato il loro contributo alla conservazione della biodiversità.

Un compito fondamentale è la creazione di popolazioni di riserva geneticamente sane di specie minacciate. Queste sono come una sorta di assicurazione nel caso in cui le popolazioni selvatiche andassero perdute. Secondo Dressen, circa un terzo delle oltre 800 specie animali ospitate negli zoo svizzeri è minacciato di estinzione o potenzialmente a rischio.

In caso di emergenza, gli animali potrebbero essere messi a disposizione per la reintroduzione in natura. Un esempio in tal senso è la lince. Diversi animali provenienti dagli zoo svizzeri sono già stati reintrodotti in natura in Germania. Tuttavia, tali progetti sono sensati solo se gli animali sono in grado di sopravvivere autonomamente in natura e il loro habitat è protetto a lungo termine.

Spazio limitato per la prole

Nell’allevamento di specie minacciate esiste tuttavia un problema fondamentale: lo spazio negli zoo è limitato. Allo stesso tempo, grazie al miglioramento delle condizioni di detenzione, dell’alimentazione e delle cure veterinarie, gli animali vivono più a lungo.

Ne deriva un dilemma: o si limita la riproduzione, perché non c’è spazio sufficiente per la prole, oppure bisogna abbattere degli animali per fare spazio ad altri riproduttori, ha spiegato Marcus Clauss, co-direttore della Clinica per animali da zoo, domestici e selvatici dell’Ospedale veterinario di Zurigo.

Un invecchiamento eccessivo delle popolazioni mette a rischio l’allevamento conservativo, ha sottolineato Clauss. Secondo Zooschweiz/Zoosuisse, per gli animali geneticamente sovrarappresentati talvolta è quindi necessario procedere all’abbattimento.

Ciò è importante anche per il loro benessere. “La riproduzione è un bisogno fondamentale di ogni animale, motivo per cui negli zoo dovrebbe essere generalmente consentita”, ha affermato ancora Clauss.