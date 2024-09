COMCO archivia inchiesta contro Swisscom Directories

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Commissione della concorrenza (COMCO) ha archiviato l’inchiesta contro Swisscom Directories. Quest’ultima non è infatti più dominante sul mercato degli elenchi di indirizzi commerciali, si legge in un comunicato odierno.

Nel 2019, Swisscom Directories – per decenni l’editore dell’elenco telefonico cartaceo in Svizzera – ha riorganizzato le offerte per la registrazione delle imprese su local.ch e search.ch, fatto che aveva portato a numerose denunce. In particolare, i prodotti venivano venduti solo a pacchetti e i prezzi erano stati aumentati.

L’inchiesta della COMCO ha dimostrato che i clienti interessati sono passati a servizi di elenchi di indirizzi comparabili di google e bing e che le registrazioni su local.ch e search.ch hanno perso importanza. Pertanto, anche se con ritardo, la concorrenza ha funzionato e Swisscom Directories non è più dominante in questo settore.

La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.