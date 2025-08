Combs chiede l’annullamento della condanna o un nuovo processo

Mentre Donald Trump "valuta" la possibilità di concedere a Sean "Diddy" Combs un perdono presidenziale, il 55enne impresario dell'hip hop riconosciuto colpevole a inizio luglio di traffico di persone a scopo di prostituzione ha chiesto l'annullamento della condanna.

(Keystone-ATS) La sentenza nel caso dell’ex mogul del rap è in programma il 3 ottobre e la procura si è opposta con fermezza al tentativo di “Diddy” di minimizzare le sue colpe per aver trasportato escort maschili attraverso confini statali perché facessero sesso a pagamento con le sue ex fidanzate: “Combs è pericoloso e a rischio di fuga”, hanno detto i magistrati opponendosi alla richiesta di un rilascio dietro pagamento di una cauzione da 50 milioni di dollari.

L’impresario, che è stato assolto dalle accuse più gravi di racket e traffico sessuale, ha argomentato nei giorni scorsi di essere semplicemente un voyeur e “un pornografo dilettante” quando filmava i prostituti con le sue ex compagne – Casandra Ventura e una donna indicata con lo pseudonimo di “Jane” – che a loro volta avrebbero organizzato gli incontri.

Quanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sta “considerando seriamente di perdonarlo”, ha detto una fonte dell’amministrazione al sito di spettacolo Deadline. Il presidente e Combs si conoscono da decenni e nel 2012 il capo della Casa Bianca aveva definito il musicista “un buon amico”, anche se successivamente i rapporti si erano guastati e nel 2020 “Diddy” aveva appoggiato Joe Biden.