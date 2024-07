Coltivazione fragole condizionata da pioggie

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le frequenti piogge di quest’anno stanno mettendo a dura prova la produzione di fragole: a metà luglio, il raccolto era inferiore del 5% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Tuttavia, il ritorno dell’estate potrebbe compensare in parte questo deficit, ha dichiarato a Keystone-ATS Chantale Meyer di Fruit-Union Suisse.

“Le attuali temperature estive e le giornate di sole contribuiscono alla buona qualità dei frutti di bosco. I nostri produttori raccoglieranno probabilmente le fragole fino alla fine di settembre, ma in coltivazioni protette piuttosto che in campo aperto”, ha spiegato Meyer. L’impatto reale del clima umido potrà essere valutato solo al termine della raccolta, ha sottolineato.

Secondo Chantale Meyer, le fragole di campo, in particolare, hanno sofferto molto per le forti piogge. Tuttavia, gli effetti variano da regione a regione e da azienda ad azienda. A livello nazionale, la situazione è un po’ più equilibrata. In ogni caso, un’efficace protezione delle colture è “decisiva” per l’arboricoltura svizzera.

Non tutte le colture e le specie di frutta sono colpite allo stesso modo e, a volte, ci sono notevoli differenze a seconda della regione o del tipo di coltura. Fruit-Union Suisse non dispone ancora di stime sul raccolto delle pomacee (mele, pere, ecc.)

“Ci sono ancora molti fattori che influenzano il raccolto, che avverrà tra due o tre mesi”, ha sottolineato Meyer. Per le prugne, invece, è atteso un ottimo raccolto.