Colosso batterie Northvolt presenta istanza di fallimento

Keystone-SDA

Con una decisione che ha colto di sorpresa analisti e dipendenti, il colosso svedese delle batterie Northvolt ha presentato questa mattina istanza di fallimento al tribunale distrettuale di Stoccolma.

2 minuti

(Keystone-ATS) Questo dopo che il consiglio di amministrazione – che si è riunito ieri sera – ha riconosciuto l’impossibilità di raccogliere in tempi brevi il nuovo capitale necessario per portare avanti le attività.

Lo riferisce il quotidiano svedese Dagens Nyheter (DN) riportando la nota del gruppo in cui Northvolt riconosce “l’impatto significativo di questa decisione su dipendenti, fornitori e clienti” e spiega di essere “al lavoro a stretto contatto con le autorità competenti, i sindacati e i partner” per una transizione “tranquilla”. Secondo DN il governo era stato informato della situazione almeno dalla giornata di ieri.

Dalla scorsa estate erano diventati evidenti i problemi produttivi e finanziari del gruppo, che aveva abbandonato i progetti per la costruzione di una nuova fabbrica a Borlänge e sospeso gli investimenti all’estero. Nel settembre dell’anno scorso Northvolt aveva annunciato l’uscita di 1600 dipendenti e a fine anno si era dimesso il Ceo Peter Carlsson. Nel novembre 2024 Northvolt aveva presentato istanza di ristrutturazione negli Stati Uniti, il cosiddetto Chapter 11, ma le perdite non si erano fermate. Secondo dati del quotidiano i debiti della società madre Northvolt AB ammonterebbero al doppio delle attività: 58 miliardi di corone svedesi (5 miliardi di franchi) rispetto a 23,5 miliardi con un patrimonio netto negativo per 34,3 miliardi di corone svedesi.