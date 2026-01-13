Colombia: Petro boccia la proposta di pace dell’ELN

Keystone-SDA

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha respinto la proposta di pace avanzata dall'Esercito di liberazione nazionale (ELN), accusando il gruppo guerrigliero di aver distrutto "con il sangue e il fuoco" il processo negoziale avviato dal suo governo.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un messaggio diffuso sulle reti sociali, Petro ha denunciato che l’ELN ha fatto naufragare l’accordo “uccidendo umili contadini”, in massacri riconducibili al controllo delle coltivazioni illecite e dell’estrazione illegale dell’oro. Secondo il capo dello Stato non è possibile riaprire alcun negoziato senza un previo e chiaro abbandono delle economie illegali e della pratica del reclutamento di minori.

La presa di posizione giunge dopo che l’ELN ha rivolto alle forze politiche e sociali del paese la proposta di un “accordo nazionale” per superare il conflitto armato e la crisi strutturale che affliggono la Colombia da quasi settant’anni, ipotizzando anche una riforma costituzionale. Petro ha ribadito che la pace può essere costruita solo su atti concreti di disarmo, legalità e rispetto dei civili.