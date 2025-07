Colombia: ex presidente Uribe colpevole di corruzione testimoni

Keystone-SDA

Colpevole del reato di corruzione di testimoni. È la prima sentenza emessa nei confronti dell'ex presidente della Colombia Álvaro Uribe, 73 anni.

(Keystone-ATS) La decisione è stata presa dalla 44° giudice penale del circuito di Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dopo 67 udienze nel cosiddetto “processo del secolo”. L’ex presidente è processato per i presunti reati di corruzione di testimoni e frode procedurale.

Uribe è stato presidente dal 2002 al 2010.

L’ex presidente Álvaro Uribe ha spento la sua telecamera durante l’udienza, ancora in corso, in cui è stato dichiarato responsabile del reato di corruzione, nonostante la normativa richieda di mantenerla accesa per tutta la durata della sentenza.

Il gesto, rende noto Infobae, è avvenuto mentre la giudice Sandra Heredia esponeva i meccanismi di frode che, secondo la sua sentenza, sono stati impiegati nella strategia di difesa dell’ex presidente colombiano.

La giudice aveva sottolineato poco prima che Uribe conosceva e partecipava alla struttura progettata per influenzare la testimonianza del testimone chiave Juan Guillermo Monsalve.

Il verdetto nel processo contro Uribe, condannato in primo grado a 12 anni, ha generato controversia tra i principali settori politici del paese. Mentre da sinistra la condanna è celebrata come un atto di giustizia, da destra viene respinto, sostenendo che si tratta di persecuzione politica e di mancanza di garanzie.

La sentenza non è ancora conclusa e la giudice potrebbe condannarlo anche per il reato di frode, aumentando la pena in primo grado.