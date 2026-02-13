Colombia, emergenza economica al nord per le gravi inondazioni

Keystone-SDA

Il governo della Colombia ha dichiarato ufficialmente lo Stato di emergenza economica, sociale ed ecologica in otto dipartimenti del nord e nord-ovest del Paese, devastati da un'ondata di maltempo senza precedenti.

1 minuto

(Keystone-ATS) La misura, formalizzata con un decreto, avrà una durata di 30 giorni e permetterà al presidente Gustavo Petro di agire con poteri straordinari per fronteggiare la crisi.

Le piogge torrenziali, aggravate da fronti freddi anomali, hanno causato lo straripamento di fiumi e il collasso di infrastrutture in regioni chiave come Córdoba, Antioquia, La Guajira e Chocó. Secondo l’Unità Nazionale per la Gestione del Rischio (Ungrd), si contano già oltre 69.000 famiglie colpite, con migliaia di ettari di coltivazioni distrutti e gravi danni a scuole, ospedali e strade.

L’obiettivo del decreto è sbloccare immediatamente fondi e risorse logistiche senza i lunghi passaggi burocratici ordinari. Il governo prevede anche misure fiscali transitorie per finanziare la ricostruzione e l’assistenza umanitaria, mentre le autorità locali avvertono che, senza un intervento rapido, la sicurezza alimentare e la stabilità economica dell’intera regione caraibica potrebbero essere compromesse a lungo termine.