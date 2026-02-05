Colloqui Iran-USA: mediatori presentano piano in 5 punti

Keystone-SDA

I mediatori di Qatar, Turchia ed Egitto hanno presentato a Iran e Stati Uniti un quadro di principi chiave da discutere nei colloqui di domani in Oman: lo hanno detto ad al-Jazeera da due fonti vicine ai negoziati.

2 minuti

(Keystone-ATS) In primo luogo Teheran dovrebbe impegnarsi a non arricchire l’uranio per tre anni e in seguito limitare l’arricchimento a meno dell’1,5%. Secondo punto: le sue attuali scorte, inclusi circa 440 kg di uranio arricchiti al 60%, verrebbero trasferite a un paese terzo. Terzo punto: Teheran non dovrebbe più trasferire armi e tecnologie ai suoi proxies, le milizie sciite nella regione (come Hamas e Hezbollah). Quarto punto: impegno a non utilizzare per primo i missili balistici (gli USA invece vogliono che riduca il suo arsenale). Ultimo punto della proposta, un accordo di non aggressione tra Teheran e Washington.

Intanto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che Mosca “non interferisce” nel dialogo tra USA e Iran, ma è pronta a contribuire ad un eventuale accordo, in particolare prendendo in consegna l’uranio arricchito iraniano.

“L’Iran e gli Stati Uniti devono raggiungere accordi” sul nucleare e la revoca delle sanzioni a Teheran, ha sottolineato Lavrov, auspicando che “nessuno interferisca”. “Se – ha aggiunto – nell’ambito di un tale accordo, la Russia può essere utile, compresa con la nostra esperienza nello stoccaggio dell’uranio, saremo pronti a fare questi passi”. “Loro sono perfettamente a conoscenza di questo”, ha detto ancora Lavrov. Ma “per il momento, non interferiamo nella sostanza dei colloqui”, ha concluso.