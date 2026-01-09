Colbert attacca Trump, “il suo messaggio: o obbedisci o muori”

Il comico e conduttore del 'Late night show' Stephen Colbert ha aperto la sua puntata di ieri attaccando Donald Trump per la morte a Minneapolis di Renee Good.. "È una tragedia insensata eppure del tutto prevedibile", ha detto.

(Keystone-ATS) “Ormai abbiamo tutti visto il video”, ha continuato lo show man. “Sembra proprio che un agente federale abbia sparato a una cittadina americana senza motivo, davanti a testimoni, in mezzo alla strada”, ha detto Colbert.

“Ma l’amministrazione vi dice che non avete visto niente di tutto questo. Vi dicono che avete visto un agente reagire a un atto di terrorismo interno. Vi dicono di credere a loro e non ai vostri occhi”. Quindi, ha concluso il comico, “il messaggio di questa amministrazione è chiaro: solo loro stabiliscono la verità e quando le loro forze arrivano nella vostra città, obbedite o morirete. E se morite, evidentemente non avete obbedito”.