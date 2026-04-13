Coca-Cola Svizzera convoca Manuel Akanji: è il nuovo ambasciatore

Keystone-SDA

Coca-Cola Svizzera annuncia una collaborazione con Manuel Akanji, difensore della nazionale e protagonista del calcio europeo. Il giocatore attualmente in forza all'Inter diventa ambasciatore del marchio e sarà il volto di una campagna che debutterà a breve.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 30enne è una delle figure di spicco del calcio elvetico, afferma in un comunicato odierno l’azienda attività sul mercato delle bevande. In campo si distingue per la sua calma e la sua classe, fuori dal terreno di gioco è una persona alla mano e con i piedi per terra, argomenta la società.

“Il calcio ha la straordinaria capacità di avvicinare le persone”, dice Giulio Franscini, dirigente dell’azienda, citato nella nota. “Manuel Akanji è sinonimo di spirito di squadra, affidabilità e vicinanza ai tifosi”.

Per lo sportivo con trascorsi in particolare presso il Borussia Dortmund e il Manchester City l’intesa è nata in modo naturale. “Coca-Cola è da sempre al mio fianco, soprattutto nel mondo del calcio. Quando, nel dopopartita, ci si ritrova con i compagni per commentare l’incontro, una Coca-Cola non manca mai. Sono momenti come questi che rimangono impressi”, dichiara il calciatore, a sua volta citato nel documento per la stampa.

La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative globali di Coca-Cola legate alla Coppa del Mondo del 2026, che si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.