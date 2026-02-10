Coca-Cola in Svizzera: calano le vendite, ma tirano energy drink

Keystone-SDA

Coca-Cola ha registrato in Svizzera un calo delle vendite complessive, mentre il segmento degli energy drink ha continuato a crescere a ritmo sostenuto.

(Keystone-ATS) Il volume è diminuito dello 0,7%, scendendo a 68,2 milioni di unità, ha indicato oggi Coca-Cola HBC Svizzera, società responsabile della fabbricazione, della distribuzione e della vendita nella Confederazione della bevanda americana inventata alla fine dell’Ottocento. Nel settore industriale in questione un’unità (“unit case”) corrisponde convenzionalmente a circa 5,7 litri di bevanda, per un totale quindi di circa 389 milioni di litri venduti.

Il gruppo ha definito “modesto” l’andamento generale, segnalando che l’attività è stata penalizzata soprattutto nel primo semestre, mentre nella seconda parte dell’anno le vendite si sono stabilizzate.

L’evoluzione è stata disomogenea tra le diverse categorie di prodotto. Nel classico comparto delle bibite gassate (soft drink), i volumi sono calati in misura bassa e a una cifra, sebbene varianti come Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Caffeina e Sprite abbiano fatto registrare incrementi. A trainare la performance è stato però ancora una volta il segmento delle bevande energetiche, che ha mostrato una progressione a due cifre. Per quanto riguarda le bevande analcoliche al di fuori della categoria Cola, le vendite di acqua sono aumentate leggermente, mentre il tè è cresciuto in misura media a una cifra: in questo contesto un ulteriore impulso è arrivato dal lancio, nel secondo trimestre, del marchio Peace Tea.