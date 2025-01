Coca-Cola celebra insediamento Trump con una bottiglia speciale

Keystone-SDA

Coca-Cola è l'ultimo big della grandi società americane ad allinearsi a Donald Trump e realizza una bottiglia speciale per il suo insediamento.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il Ceo dell’azienda, James Quincey, ha consegnato al magnate la prima “bottiglia commemorativa presidenziale” di Diet Coke, con l’etichetta dedicata “all’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump” e la data, “20 gennaio 2025”.

Mentre nella scatola c’è una nota che sottolinea il contributo dell’azienda all’economia americana: “Fondata 126 anni fa ad Atlanta, Georgia, la Coca-Cola Company è orgogliosa di produrre centinaia di marchi apprezzati dal pubblico. Insieme ai nostri oltre 60 partner, il sistema genera annualmente oltre 58 miliardi di dollari di attività economica negli Stati Uniti e sostiene 860’000 posti di lavoro”.

La tradizione di Coca-Cola di produrre bottiglie per celebrare le inaugurazioni presidenziali Usa risale al 2005, ma questa volta assume un significato speciale visto che la Diet Coke è la bevanda preferita di Trump (che pare ne consumi fino a 12 lattine al giorno). E durante il suo primo mandato alla Casa Bianca aveva, secondo alcuni media, un pulsante speciale nello Studio Ovale da premere per farsi portare immediatamente una Coca-Cola con ghiaccio. L’azienda ha spiegato che l’edizione speciale “non è disponibile per la vendita, ma una quantità limitata di bottiglie saranno distribuite in occasione degli eventi inaugurali”.