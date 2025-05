Cnn, Trump ha mostrato a Ramaphosa foto di massacro in Congo

Keystone-SDA

Una foto di presunti massacri di bianchi in Sudafrica, mostrata il 21 maggio dal presidente statunitense Donald Trump al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa nello Studio ovale, riguarda invece fatti avvenuti in Congo, nella città di Goma.

(Keystone-ATS) Lo scrive la Cnn sul suo sito.

“Questi sono tutti agricoltori bianchi che vengono sepolti”, ha detto Trump a Ramaphosa, mostrando la stampata di una pagina del sito conservatore Usa American Thinker. Questa presentava la foto di operatori in tuta bianca e guanti di gomma, di fronte a cadaveri avvolti in sacchi bianchi.

La foto è un fermo immagine da un video pubblicato dall’agenzia britannica Reuters il 3 febbraio, e in seguito verificato dal team di fact checking dell’agenzia. Mostra operatori umanitari nella città congolese di Goma che seppellivano nelle body bag le vittime di un attacco dei ribelli M23, sostenuti dal Ruanda.

Il sito conservatore americano American Thinker ha pubblicato questo fermo immagine dal video Reuters in un post in cui parlava delle tensioni razziali in Congo e Sudafrica, senza citare la fonte, ma inserendo il link al video originale.