Cnn, ‘la guerra in Iran costa agli Usa 40-50 miliardi’

Keystone-SDA

La stima di 25 miliardi fornita da un alto funzionario del Pentagono in merito al costo totale della guerra con l'Iran fino a oggi è una cifra al ribasso, che non include il costo della riparazione dei danni ingenti subiti dalle basi statunitensi nella regione.

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(Keystone-ATS) È quanto riferito alla Cnn da tre persone a conoscenza dei fatti. Una delle fonti ha affermato che la stima reale del costo si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari, tenendo conto delle spese di ricostruzione delle installazioni militari statunitensi e della sostituzione delle infrastrutture distrutte.

Gli attacchi iraniani nel Golfo, nei primi giorni della guerra, hanno danneggiato gravemente almeno nove siti militari statunitensi in sole 48 ore, colpendo strutture in Bahrein, Kuwait, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Qatar, come riportato dalla Cnn.

Diversi sistemi radar e altre apparecchiature critiche statunitensi in Medio Oriente sarebbero stati distrutti dagli attacchi iraniani, tra cui il sistema radar di una batteria missilistica Thaad americana in Giordania e gli edifici che ospitano sistemi radar simili in due località degli Emirati Arabi Uniti. Un aereo E-3 Sentry dell’aeronautica statunitense è stato inoltre distrutto in un attacco contro una base in Arabia Saudita.

Il funzionario del Pentagono che attualmente ricopre la carica di responsabile finanziario dell’agenzia ha dichiarato ieri alla Commissione per le Forze Armate della Camera che “la maggior parte” dei 25 miliardi di dollari di spesa da lui citati è stata destinata alle munizioni e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth si è rifiutato di specificare se tale cifra includesse anche la riparazione dei danni alle basi statunitensi.