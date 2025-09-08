La televisione svizzera per l’Italia

CN: Governo valuti aumento imposta sul tabacco

Keystone-SDA

Il Consiglio federale dovrà valutare un aumento dell'imposta sul tabacco e sui prodotti a base di nicotina, sia nel breve periodo (+10%) sia a lungo termine, fino ad almeno il 75%, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha chiesto il Consiglio nazionale approvando, con 98 voti contro 90 e 4 astenuti, un postulato di Nik Gugger (PEV/ZH).

Il rapporto, che l’esecutivo dovrà produrre, dovrà anche illustrare come rivedere le categorie fiscali applicate ai nuovi prodotti e stimare le entrate supplementari per il Fondo AVS, che beneficerebbe di un sostegno finanziario aggiuntivo. Attualmente, la Svizzera detiene l’onere fiscale complessivo sulle sigarette più basso d’Europa, mentre 25 dei 27 Stati membri dell’UE e il Regno Unito superano già gli obiettivi dell’OMS. Secondo lo zurighese, adeguare la tassazione alla media europea potrebbe generare oltre 250 milioni di franchi in entrate supplementari.

L’aumento dell’imposta sul tabacco avrebbe effetti positivi sia sulla salute pubblica sia sulle finanze statali: contribuirebbe a salvare vite riducendo il consumo di sigarette, assicurerebbe fondi aggiuntivi al Fondo AVS e consentirebbe di evitare o ridurre tagli ad altre voci essenziali del preventivo federale, come l’istruzione. In questo modo, la Confederazione potrebbe conciliare la necessità di maggiori entrate con obiettivi di politica sanitaria e sociale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR