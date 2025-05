CN: custodia figli, verso nuovo assegno per i genitori

Keystone-SDA

Per la custodia extra famigliare dei bambini fino agli otto anni di età, i genitori devono poter percepire un sussidio sotto forma di assegni mensili.

(Keystone-ATS) Allineandosi al Consiglio degli Stati, oggi anche il nazionale si è espresso a favore di questo modello che dovrà sostituire l’attuale programma federale di sostegno agli asili nido, entrato in vigore nel 2003, che scadrà alla fine del 2026.

Rispetto agli Stati, il Nazionale intende però mantenere gli accordi di programma con i Cantoni, mediante un finanziamento di 200 milioni di franchi – inviso a UDC e PLR – su quattro anni garantito dalla Confederazione.

Gli accordi di programma dovrebbero promuovere lo sviluppo di strutture di assistenza all’infanzia per i bambini e i bambini disabili, nonché lo sviluppo di una politica di promozione della prima infanzia. Il Consiglio nazionale ha incluso misure volte a migliorare la qualità dell’assistenza, nonché a facilitare la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

In merito al nuovo assegno per la custodia dei bambini, basato sul modello degli assegni familiari, si tratta di un contributo concesso ai genitori che lavorano con figli fino a otto anni di età che vengono accuditi in un asilo nido o un servizio di doposcuola. L’assegno è disponibile anche per i genitori che non esercitano un’attività lucrativa, se sono impegnati in un corso di studi o di formazione.

L’assegno dovrebbe ammontare a un minimo di 100 franchi mensili per ciascun figlio affidato almeno un giorno alla settimana ad un’istituzione, con un compenso aggiuntivo di 50 franchi per ogni mezza giornata supplementare di custodia nell’arco di una settimana. Il finanziamento sarà stabilito dai Cantoni, analogamente a quanto avviene con gli assegni familiari.

Per i bambini disabili, il Consiglio degli Stati aveva deciso che il sostegno dovrebbe essere da una volta e mezza a due volte superiore se i costi dell’assistenza speciale sono più elevati. Il Consiglio nazionale ha stabilito invece che l’aiuto dovrà essere da una volta e mezza a tre volte superiore in questi casi.

Il dossier ritorna alla Camera dei cantoni per le divergenze.