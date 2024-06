CN: conferenza Bürgenstock; costi fino a 15 milioni di franchi

(Keystone-ATS) I costi della Conferenza di pace sull’Ucraina, che si terrà il 15 e 16 giugno al Bürgenstock (NW), dovrebbero aggirarsi tra i 10 e i 15 milioni di franchi.

Lo hanno precisato oggi per iscritto i servizi di Ignazio Cassis in risposta a diversi quesiti di parlamentari UDC all’Ora delle domande al Nazionale.

I democentristi – tra cui il consigliere nazionale ticinese Piero Marchesi – chiedevano dettagli sui costi totali e su eventuali contributi dei Cantoni o dei partecipanti. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha stimato in 10 milioni le spese imputabili alla sicurezza interna.

Ha inoltre precisato che i costi organizzativi della conferenza dipenderanno dal numero di delegazioni e dal loro livello. Questi parametri non sono ancora noti in modo definitivo, per cui non è ancora possibile stabilire con esattezza le spese totali.

I costi per la sicurezza, in particolare per l’impiego della polizia, saranno ripartiti tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e i Cantoni interessati. Le spese per l’Esercito saranno coperti dal budget ordinario del Dipartimento federale della difesa (DDPS).

I costi organizzativi effettivi saranno coperti dal DFAE nell’ambito del suo budget. Le spese di viaggio verso la Svizzera e di alloggio delle delegazioni partecipanti sono invece a carico dei rispettivi Paesi.

Degli 80 Stati o istituzioni che hanno finora confermato la loro presenza, metà provengono dall’Europa e metà dal resto del mondo (tra cui la vicepresidente americana Kamala Harris). L’elenco definitivo dei partecipanti sarà pubblicato poco prima dell’inizio della conferenza.