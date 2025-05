CN: asili nido e gestione traffico al san Gottardo

Keystone-SDA

Riprendono stamane i dibatti, che proseguiranno anche nel pomeriggio, al Consiglio nazionale. Primo tema in agenda, il sostegno federale agli asili nido.

(Keystone-ATS) Finora la Camera del popolo si è espresso per un finanziamento da parte della Confederazione, mentre il Consiglio degli Stati propende per un assegno di custodia finanziato dai datori di lavoro, dai lavoratori e dai Cantoni.

Gli Stati vorrebbero fare di questa idea un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare sugli asili nido del PS. Quest’ultimo vorrebbe garantire ad ogni bambino – dai tre mesi di età e per tutta l’istruzione scolastica di base – il diritto all’assistenza extrafamiliare. Il testo prevede inoltre di limitare la spesa a carico dei genitori in questo ambito, limitando al 10% del reddito la partecipazione delle famiglie.

Il Consiglio federale respinge l’iniziativa poiché giudicata troppo onerosa per la casse pubbliche. Dal canto suo, la competente commissione del Nazionale è ora favorevole alla proposta dei “senatori” di un assegno. Tuttavia auspica una maggiore partecipazione finanziaria della Confederazione.

San Gottardo

Fra gli altri temi d’interesse, che verranno trattati nel pomeriggio, figurano un’iniziativa del Canton Uri per regolare il traffico attraverso il San Gottardo. Sul tema, una maggioranza risicata della commissione respinge l’iniziativa che auspica misure di gestione del traffico in cui si contemplano, fra l’altro, un sistema di fasce orarie per i veicoli in transito.

La stessa commissione auspica però, in due mozioni che verranno trattate dopo l’iniziativa, la possibilità per i Cantoni di sbarrare temporaneamente le strade cantonali al traffico di aggiramento in caso di ingorghi sugli assi di transito nord-sud e che gli operatori dei sistemi di navigazione siano obbligati a informare gli automobilisti di tali chiusure.