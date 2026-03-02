CN: agevolare adozione figliastro

Keystone-SDA

I bambini nati da donazione di sperma potranno essere adottati più facilmente dal coniuge o dal partner. È quanto prevede una modifica del Codice Civile (CC) approvato oggi dal Consiglio nazionale con 121 voti contro 55 e 4 astenuti.

(Keystone-ATS) Il progetto riguarda i casi in cui il bambino vive col genitore legale e il genitore intenzionale sin dalla nascita. Lo scopo è garantire loro una protezione giuridica completa. Sono interessati anche i bambini nati grazie ad altri metodi di procreazione medicalmente assistita autorizzati all’estero, compresa la maternità surrogata.

Rispetto al progetto del Consiglio federale, il Nazionale ha stralciato il requisito secondo cui la coppia deve aver convissuto per almeno tre anni. Al suo posto ha considerato il concetto di una “genitorialità improntata al lungo periodo in cui ambedue si assumono congiuntamente la responsabilità del figlio”.

La domanda di adozione potrà essere presentata anche prima della nascita del figlio del coniuge o del partner. Tale richiesta dovrà inoltre essere trattata rapidamente, in modo che la decisione sia presa, di norma, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa.

Il dossier passa al Consiglio degli Stati.