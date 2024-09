CN: 2,2 miliardi di franchi per l’ambiente

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La tutela dell’ambiente, la promozione della biodiversità e la protezione della popolazione contro i pericoli naturali riceveranno 2,2 miliardi per il periodo 2025-2028. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale approvando i relativi crediti.

Nel suo messaggio, il governo aveva chiesto 481 milioni di franchi per la protezione contro le piene, 451 milioni per le foreste, 450 milioni per gli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché 384 milioni per la natura e il paesaggio.

I crediti per il periodo 2025-2028 concernono pure le rivitalizzazioni (146 milioni di franchi), la protezione contro il rumore (102 milioni) e il risanamento dei deflussi residuali (8 milioni).

Oggi la Camera del popolo ha approvato tutte queste voci di spesa. Ha invece bocciato l’aumento di 100 milioni di franchi per gli investimenti destinati alle foreste chiesto dal Consiglio degli Stati. Questi fondi erano pensati per finanziare le misure di adattamento dei nostri boschi ai cambiamenti climatici. Per la maggioranza della Camera del popolo le finanze federali non consentono tuttavia alcun margine di manovra per simili aumenti di spesa.

Il dossier torna al Consiglio degli Stati.