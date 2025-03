CN: 13esima AVS sarà versata una volta all’anno (dal 2026)

Keystone-SDA

Ora è definitivo: la 13esima AVS verrà versata una volta all'anno, nel mese di dicembre.

(Keystone-ATS) Dopo il Consiglio degli Stati in dicembre, oggi anche il Nazionale ha infatti approvato – all’unanimità – la legge d’applicazione dell’iniziativa popolare “per una 13esima mensilità AVS”. La questione del finanziamento sarà regolata ulteriormente.

La modifica della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) adottata in data odierna è uguale in tutto e per tutto al Disegno 1 del Messaggio dal Consiglio federale di ottobre. Questo si occupa principalmente degli aspetti tecnici relativi al versamento della nuova mensilità.

Oltre a prevedere il versamento di una unica tredicesima mensilità in dicembre (dopo la votazioni si era parlato della possibilità di versare un supplemento ogni mese, ndr.), la revisione della LAVS precisa nero su bianco che il suo ammontare non sarà preso in considerazione nel calcolo del reddito che determina la concessione di prestazioni complementari.

Sebbene la revisione della legge non lo precisi, la tredicesima AVS verrà versata per la prima volta nel dicembre 2026. Lo ha garantito in aula la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Il Disegno 1 è pronto per le votazioni finali.