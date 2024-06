CN: “sì” al ritorno del doppio cognome

(Keystone-ATS) Approvando oggi la pertinente revisione del Codice civile, il Consiglio nazionale ha dato il via libera al doppio cognome per i coniugi. Non sarà però un ritorno al passato, visto che la legislazione in vigore fino al 2013 consentiva solo alle donne di portarlo.

La modifica trae origine da una sentenza del 1994 della Corte europea dei diritti dell’uomo, in cui si costatava che la legislazione elvetica non rispettava l’uguaglianza dei sessi. Non figurava infatti la possibilità per il marito di avere un doppio cognome.

Dopo che il Governo aveva in un primo tempo concesso tale possibilità a livello d’ordinanza, il Parlamento ha adottato nel 2011 una modifica del Codice civile – entrata in vigore due anni più tardi – che sopprime per tutti la scelta del doppio cognome. Attualmente i fidanzati possono solo mantenere il loro cognome o sceglierne uno dei due quale nome di famiglia.

Con la riforma adottata oggi, che deve ancora ottenere l’avallo del Consiglio degli Stati, le coppie avranno invece totale libertà di scelta. Prendiamo l’esempio di una ipotetica Gianna Keller-Sutter che, in seconde nozze, dovesse sposare un certo Ivo Bernasconi. Ogni coniuge potrà individualmente scegliere di chiamarsi Keller, Sutter, Bernasconi, Keller-Sutter, Keller-Bernasconi, Sutter-Bernasconi, Sutter-Keller, Bernasconi-Keller o Bernasconi-Sutter.

In caso di scelta di un doppio cognome, il coniuge dovrà indicare se i due cognomi dovranno o meno essere separati da un trattino. Gli sposi non dovranno tuttavia portare necessariamente lo stesso cognome. Dovranno però scegliere il cognome dei figli, che non potrà essere doppio.