CN: “sì” a Messaggio esercito, ma senza miliardo per munizioni

Keystone-SDA

Le forze armate non riceveranno un miliardo supplementare per l'acquisto di munizioni: nel discutere Messaggio sull'esercito il Nazionale ha bocciato - con 97 voti contro 77 e 19 astenuti - questa aggiunta, proposta dalla Commissione della politica di sicurezza.

(Keystone-ATS) L’esercito dovrà così accontentarsi per il programma d’armamento – adottato con 130 voti contro 54 e 8 astenuti – di “soli” 1,5 miliardi. Di questi, 850 milioni saranno impiegati per l’acquisto di un nuovo sistema d’artiglieria su ruote. Si tratta dell’AGM Artillery Gun Module – 32 pezzi – della ditta KNDS Deutschland con il Piranha IV come piattaforma portante che sostituirà l’obice blindato M-109 e raggiungerà una distanza d’efficacia di 50 chilometri.

Nel discutere il Messaggio sull’esercito, il Nazionale ha anche dato il suo benestare – con 125 voti contro 66 e 2 astenuti – alla messa fuori servizio completa della flotta di F-5 Tiger, e ciò malgrado il “no” del Parlamento del 2022. L’attività di volo della flotta dovrà cessare al più tardi entro la fine del 2027. La Patrouille Suisse dovrebbe quindi perdere i suoi attuali aerei.

Con il Programma degli immobili del DDPS, la Camera del popolo ha infine approvato – all’unanimità – crediti d’impegno per 185 milioni. Sulla piazza d’armi del Monteceneri verrà realizzato un nuovo centro medico regionale allo scopo di concentrarvi l’assistenza medica stazionaria nella Svizzera italiana in un’unica sede anziché in tre come avvenuto finora.