Classe media in pensione con 1,6 milioni, ma non sono tanti

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) I babyboomer della classe media vanno in pensione con un patrimonio di 1,6 milioni di franchi, includendo cassa pensioni e immobili.

La stima è della società di servizi finanziari VZ VermögensZentrum, che però mette in guardia: sembrano tanti, ma non lo sono, se si vuole mantenere lo stesso tenore di vita.

Il calcolo si basa su un’economia domestica (spesso quindi una coppia) con un reddito annuo compreso fra 100’000 e 214’000 franchi. La somma totale – si tratta di un valore mediano e relativo appunto alla classe media – si compone di averi del secondo pilastro (593’000 franchi) liquidità (143’000), pilastro 3a (135’000), titoli (91’000), pilastro 3b (42’000), prestazioni di libero passaggio (37’000), nonché casa (1 milione, da cui vanno dedotti 480’000 franchi di ipoteca).

Con così tanti soldi si potrebbe pensare che una pensione spensierata sia possibile, osservano gli esperti di VZ. Ma se si fanno i conti, ci si rende subito conto che il costo della vita di una coppia negli anni successivi al pensionamento può arrivare rapidamente a milioni.

“Le persone di solito sottovalutano la quantità di patrimonio di cui avranno bisogno dopo la pensione. Per esempio, per finanziare l’ipoteca, l’assicurazione sanitaria le imposte e tutte le spese per il resto della vita, una coppia sposata ha bisogno di 1 milione di franchi, oltre alla rendita AVS”, si legge nello studio. E si tratta di una stima conservativa, sottolineano gli specialisti.