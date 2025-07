Clariant: soppressi 200 posti nel secondo trimestre

Keystone-SDA

Clariant ha snellito nel secondo trimestre il proprio organico di circa 200 posti, su un totale di quasi 10'500 a fine 2024.

(Keystone-ATS) I tagli si sono concentrati principalmente su mansioni commerciali e amministrative, ha annunciato oggi l’azienda chimica con sede a Muttenz (BL) a margine della pubblicazione dei risultati.

Clariant è impegnata in un ampio programma di risparmi, volto a ridurre di 80 milioni di franchi la base dei costi annuali entro il 2027. Le misure hanno portato alla chiusura di due linee di produzione e di due siti non specificati.

Il gruppo ha comunicato cifre in calo al giro di boa di metà 2025. Stando a una nota, il fatturato fra aprile e giugno è diminuito dell’8,3% a 968 milioni, mentre l’utile netto – che invece viene reso noto solo per l’intero semestre – è precipitato da 176 milioni a 44 milioni. Viste le cifre negative, la direzione ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l’anno in corso.