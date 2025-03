CKW è sempre più di Axpo, aumentata la quota di proprietà

Il gruppo energetico lucernese CKW è sempre più in mano ad Axpo: il colosso con sede a Baden (AG) - che a sua volta è di proprietà di diversi cantoni e delle rispettive aziende elettriche - ha aumentato la sua quota, portandola dall'81,0% all'85,6%.

2 minuti

(Keystone-ATS) CKW è già oggi parte integrante di Axpo e rappresenta un elemento centrale della strategia elvetica del gruppo, si legge in un comunicato odierno. Il nuovo pacchetto d’azioni è stato acquisito dalla Anna Holding, società che fa riferimento all’investitore Martin Ebner.

“Questo investimento è in linea con il nostro chiaro impegno a continuare a investire in Svizzera”, afferma il responsabile finanziario di Axpo Harald Gauck, citato nella nota. “La nostra filiale della Svizzera centrale è un’azienda impressionante, con un modello di affari solido, un’ottima reputazione per l’innovazione, buoni rapporti con i clienti e un team dedicato di esperti di energia”.

La CKW trae le sue origini dalla Kraftwerk Rathausen, la centrale situata sulla Reuss nei comuni di Emmen (LU) ed Ebikon (LU) in un luogo dove la presenza di mulini è attestata sin dal Medioevo. La moderna società anonima è stata fondata nel 1894: due anni più tardi gli impianti cominciarono a fornire corrente. Oggi CKW appartiene, oltre che ad Axpo, a enti pubblici della Svizzera centrale e a privati. Nell’ultimo esercizio il fatturato è stato di 1,1 miliardi di franchi. I clienti sono 200’000 e l’organico comprende circa 2200 dipendenti.