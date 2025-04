Cittadina svizzera rapita in Niger

Keystone-SDA

Una donna svizzera è stata rapita ieri sera mentre si trovava ad Agadez, città nel cuore del Paese africano del Niger. Lo ha reso noto su X il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dopo che il fatto era stato inizialmente riportato dai media locali.

(Keystone-ATS) La rappresentanza svizzera nella capitale Niamey è in contatto con le autorità nigerine e sono in corso ulteriori indagini, hanno dichiarato i servizi di Ignazio Cassis a Keystone-ATS, confermando quanto scritto in precedenza da “20 Minuten”. Il DFAE non ha per ora fornito ulteriori dettagli.

Il governatore della regione, il generale di brigata Ibra Boulama Issa, ha dal canto suo confermato il “rapimento di una cittadina straniera di nazionalità svizzera”, prelevata domenica sera dalla sua abitazione ad Agadez.

Secondo il portale locale “Aïr Info”, la cittadina svizzera – nata in Libano e sposata con un nigerino – risiede ad Agadez già da diversi anni.

A gennaio una 73enne austriaca e residente in Niger da 28 anni era stata rapita da un gruppo di uomini armati nella medesima città.