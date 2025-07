Città ospitanti molto soddisfatte del Campionato europeo femminile

Il Campionato europeo di calcio femminile in Svizzera è stato finora un successo. Le otto città ospitanti tirano un bilancio molto positivo della prima settimana del torneo, come mostra un giro d'orizzonte di Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) Gli stadi sono ben riempiti. Finora sono stati venduti circa 600’000 biglietti. Ciò significa che il record per l’intero Campionato Europeo 2022 in Inghilterra è già stato battuto. L’atmosfera è esuberante e pacifica, come assicurano tutte le città e i posti di polizia interpellati. Le fan zone sono quasi sempre ben frequentate, anche grazie al bel tempo.

“Calcio femminile in espansione”

Questo non sorprende la blogger bernese Laura Lüdi. “Il calcio femminile è in piena espansione e il torneo in Svizzera ne sta beneficiando”. Lüdi, che ha girato il Paese dall’inizio del torneo, elogia anche il lavoro delle sedi.

La blogger ha notato che, da un lato, nei centri sono visibili molte più pubblicità degli sponsor degli Europei rispetto al passato – un’altra espressione del boom. D’altro canto, gli influencer stanno diffondendo molte immagini tranquille con il cielo azzurro e le montagne sullo sfondo, soprattutto da Sion e Thun. L’industria del turismo sarà soddisfatta.

Nuotare e fare il tifo

Le otto città ospitanti gongolano. Il responsabile degli eventi di Ginevra, Frédéric Hohl, ad esempio, è entusiasta della fan zone in riva al lago, dove le persone possono nuotare e guardare le partite allo stesso tempo. Per la prima partita c’era il doppio delle persone nello stadio rispetto a una partita media del Servette.

A Sion, il public viewing è affidato agli esercizi di ristorazione, che hanno accettato con gratitudine l’offerta. A Thun, gli organizzatori si sono stupiti che le strade fossero pulite anche dopo la prima marcia dei tifosi. A Lucerna, la visione da parte del pubblico è così popolare che si sta montando uno schermo più grande.

Mercoledì, la città di Zurigo ha vissuto il suo primo momento di gloria con la visita dei tifosi dell’Olanda in festa. I tifosi hanno già colorato Lucerna di arancione e hanno fatto scalpore con la loro danza “Naar-links-naar-rechts” (verso sinistra, verso destra). San Gallo spera che i tifosi del Galles rimangano in città più giorni, visto che la loro squadra giocherà due partite al Kybunpark.

La calciatrice nel semaforo

A Berna, la ruota panoramica sulla Piazza federale fungerà da punto di riferimento temporaneo per Euro 2025. La marcia dei tifosi in vista di Svizzera-Islanda è stata finora il momento clou dell’evento: con una partecipazione ufficiale di 14’000 persone, è stato il più grande assembramento mai registrato a un Campionato europeo femminile.

A volte sono soprattutto piccoli dettagli ad avere un grande impatto. La calciatrice che si illumina di verde nel semaforo pedonale di Basilea si è rivelato una star segreta dei social media.

Il Campionato europeo di calcio femminile dura fino a domenica 27 luglio. La finale si terrà a Basilea.