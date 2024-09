Cisgiordania: Israele-ANP in allarme, previsto attacco come 7/10

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un funzionario israeliano ha dichiarato a Sky News che c’è un allarme altissimo che gruppi di terroristi si stiano preparando ad uno scenario analogo al 7 ottobre in Cisgiordania.

“Insieme con l’Autorità palestinese temiamo la possibilità di un attacco diffuso in uno degli insediamenti o addirittura all’interno di Israele”, ha detto.

“L’Iran trasferisce denaro e armi in Cisgiordania. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento degli sforzi di Teheran per trasformare la regione in un vero campo di battaglia”.

La fonte ha anche riferito che “l’attenzione attuale è sul nord della Cisgiordania, ma stiamo monitorando anche le minacce nel sud, dove l’attività terroristica potrebbe espandersi”.