Circo Knie: motociclista si ferisce durante un numero

Keystone-SDA

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Ieri sera a Berna un motociclista è rimasto ferito durante uno spettacolo del circo Knie. Per precauzione, diversi altri artisti sono stati sottoposti a una visita medica. Tutti hanno potuto lasciare l'ospedale in serata.

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(Keystone-ATS) “Si è verificata una collisione quando uno dei piloti è uscito dal percorso previsto”, ha spiegato a Keystone-ATS la portavoce del circo Livia Longo. L’incidente è avvenuto all’interno del “Globe of Speed”, dove diversi motociclisti compiono giri all’interno di una sfera metallica.

Secondo un testimone, alla fine del numero, quando otto moto si trovavano all’interno della sfera, si sono ritrovate tutte una sopra l’altra. “Si è trattato di un errore di guida dovuto a un breve momento di disattenzione”, ha precisato Longo. Nessuno dei motociclisti sudamericani ha riportato ferite gravi. Tutti stanno bene, date le circostanze. Uno dei piloti è stato medicato per ferite lievi.

L’incidente – che sarà oggetto di indagine – è avvenuto durante lo spettacolo pomeridiano. L’esibizione motociclistica non figurava più nel programma serale, ma non verrà cancellato.