Cioccolato Camille Bloch, aumento prezzi 10%

(Keystone-ATS) Camille Bloch, che gestisce marche di cioccolata quali Ragusa e Torino, ha annunciato un aumento dei prezzi dei suoi prodotti di poco superiore al 10%. Il direttore dell’azienda giustifica questa misura con l’aumento del prezzo del cacao.

“Le fluttuazioni dei prezzi sono state così estreme negli ultimi tempi”, ha affermato Daniel Bloch in un’intervista al domenicale in lingua tedesca della SonntagsZeitung. “Il produttore non può evitare di trasferire parte dei costi aggiuntivi ai clienti”, ha spiegato Bloch.

“Stiamo aumentando i prezzi in due fasi, per un totale di poco più del 10%”, ha continuato il numero uno dell’azienda, che impiega circa 180 persone a Courtelary, nel Giura bernese.

I due prodotti di punta dell’azienda, Ragusa e Torino, rappresentano circa l’80% delle vendite. Stando a quanto dichiarato da Bloch il nuovo marchio di cioccolato da lui ambiziosamente lanciato, So Nuts, non ha avuto il successo sperato.

“Ci siamo spinti troppo in là e torneremo indietro su So Nuts per rimettere in primo piano Ragusa e Torino. Come piccolo produttore, è quasi impossibile far conoscere un nuovo marchio abbastanza rapidamente da fargli raggiungere il livello di vendite necessario nei negozi e nei chioschi”, ha commentato il direttore.

Anche altri produttori di cioccolato svizzeri, come Barry Callebaut e Lindt & Sprüngli, hanno aumentato i loro prezzi a seguito dell’aumento del prezzo del cacao, i cui semi sono stati in media più cari del 130% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.