La televisione svizzera per l’Italia

Cioccolato: ora c’è anche senza cacao

Keystone-SDA

Un cioccolato senza cacao grazie all'ingrediente ChoViva, tecnologia innovativa sviluppata dall'azienda tedesca Planet A Foods sulla base di semi di girasole e avena fermentati: lo propone - quale primo rivenditore in Svizzera - Aldi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una nuova versione del croccante cioccolato Star Rice di Choceur è ora disponibile in tutte le filiali, ha indicato oggi la catena di supermercati. Il prodotto “colpisce per il suo gradevole sapore di cioccolato, completamente privo di aromi artificiali”, si legge in un comunicato.

Stando ad Aldi, ChoViva è considerato un’alternativa rivoluzionaria al cioccolato convenzionale. “Mentre l’offerta globale di cacao diminuisce e la domanda di cioccolato continua ad aumentare, il mercato ha bisogno di nuove soluzioni. Poiché per produrre ChoViva non sono necessarie piante di cacao, ciò non solo abbassa l’impatto ambientale, ma riduce anche la dipendenza dalle catene di fornitura globali”.

Aldi sottolinea di essere il primo dettagliante a introdurre nel suo assortimento nella Confederazione un prodotto contenente l’ingrediente ChoViva.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR