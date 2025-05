Cinque morti in esplosione in una fabbrica chimica in Cina

Keystone-SDA Almeno 5 persone sono morte e altre 6 sono date per disperse a causa dell'esplosione avvenuta oggi in una fabbrica chimica nella provincia cinese dello Shandong, nell'est del paese. Lo riferisce la Cnn citando fonti locali. 1 minuto (Keystone-ATS) L’esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno ora locale nello stabilimento della città di Gaomi della Shandong Youdao Chemical, e ha frantumato le finestre degli edifici intorno. Una enorme colonna di fumo grigio e arancio si è alzata dal luogo dell’incidente. Le autorità locali riferiscono di 19 feriti lievi. Sul posto sono intervenuti 55 veicoli dei vigili del fuoco e 232 pompieri. La fabbrica produce pesticidi, farmaci e semilavorati chimici. Fondata nel 2019, dà lavoro a 300 persone.