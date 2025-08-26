Cina-Russia: Xi, i legami più strategici tra grandi potenze

La televisione svizzera per l’Italia

Le relazioni tra Cina e Russia "sono le più stabili, mature e strategicamente significative tra le grandi potenze nel mondo turbolento e in continua evoluzione di oggi".

(Keystone-ATS) Il presidente cinese Xi Jinping, incontrando il presidente della Duma di Stato russa (Camera bassa del parlamento) Vyacheslav Volodin a Pechino, ha aggiunto che “promuovere lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali serve gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i paesi ed è fonte di stabilità per la pace mondiale”.

Le due parti, ha aggiunto Xi nel resoconto della televisione centrale cinese (Cctv, controllata dallo Stato), “dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia” e “rafforzare gli scambi”.

